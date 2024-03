O início de ano dos goleiros colorados está movimentado. Em nenhum cenário, imaginávamos que no começo de março o titular da posição seria a terceira opção do grupo. Rochet, a grande contratação da última temporada, está lesionado e ainda existe um grande mistério sobre sua disponibilidade para voltar aos gramados. Seu substituto, Ivan, também está fora. A responsabilidade ficou toda para o jovem Anthoni, 22 anos, que é formado no Celeiro de Ases.