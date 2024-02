Crescemos escutando que tudo muda no clássico Gre-Nal. Mesmo que tenha um favorito, as coisas acabam se equilibrando pelo ambiente diferenciado que se instaura quando o dia do jogo vai se aproximando. É impossível ficar alheio a esse sentimento, principalmente no caso de quem defende as duas camisetas. E, de fato, é possível sentir na mobilização dos clubes como vencer o rival é prioridade dentro da temporada.