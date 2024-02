Com oito reforços já anunciados para qualificar o grupo em 2024, o Inter aumentou as alternativas para Eduardo Coudet. Entretanto, a base titular é praticamente a mesma da temporada anterior. No Gre-Nal 441, o clube poderá promover até 11 estreantes em campo no clássico do próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio.