O Gre-Nal 441 do próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, colocará frente a frente dois times em estágios diferentes. Mandante, o Inter mantém o modelo de jogo do ano passado e tem a possibilidade de contar com até 10 dos 11 jogadores que iniciaram o último clássico, em outubro de 2023. No outro lado, o Grêmio passa por mudanças e chega para a partida do final de semana com uma série de incógnitas quanto à forma de jogar e também sobre como Renato Portaluppi montará taticamente a equipe.