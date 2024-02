Depois de estreia pelo Grêmio em alto estilo com gol e duas assistências diante do Santa Cruz, Cristian Pavon será apresentado no domingo (25) ao Gre-Nal. O novo atacante tricolor irá ao Beira-Rio com desafio de melhorar aproveitamento em clássicos. Nas passagens por Boca Juniors, LA Galaxy e Atlético-MG, teve mais derrotas do que vitórias diante dos rivais.