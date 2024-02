Em uma semana marcada pela chegada de reforços, o Grêmio goleou por 6 a 2 o Santa Cruz, neste sábado, na sua arena, em Porto Alegre (RS), e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Gaúcho. Tem 20 pontos, contra 19 do rival Internacional, que domingo atua no interior diante do Novo Hamburgo.