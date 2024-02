A situação de Sergio Rochet não é a única que causa algum tipo de mistério no ambiente colorado antes do Gre-Nal 441, marcado para domingo (25), às 18h, no Beira-Rio. Gabriel Mercado, zagueiro titular, ainda se recupera de dores no joelho esquerdo e será reavaliado para saber as condições para o duelo. Robert Renan é a alternativa de substituição.