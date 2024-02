Estreante em Gre-Nal, Bruno Henrique carrega a experiência de já ter disputado diversos confrontos entre Palmeiras e Corinthians com ambas camisas do time paulista. O volante de 34 anos comentou nesta sexta-feira (23) o favoritismo que tem sido apontado ao Inter para o clássico do próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio. O meio-campista afirmou que o elenco colorado sabe que não pode cair na armadilha de se considerar favorito.