O Inter preocupou quando não venceu os times rebaixados jogando dentro do Beira-Rio. Isso desanimou o torcedor colorado que ainda contava com uma improvável vaga para a Libertadores da América. Além disso, a queda no desempenho do grupo levantou desconfianças. O que é muito justo, já que o ano colorado foi completamente instável e cheio de momentos traumáticos.