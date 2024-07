Em jogo ruim, Inter volta com pontinho do Rio de Janeiro

É fato que o Inter foi mais do mesmo na noite de quinta-feira (4), no Maracanã. Sem força ofensiva, meio-campo burocrático e defesa segura. Coudet escalou bem com as peças que tinha. Gustavo Prado foi a novidade. Um pisão no início do jogo, que acabou em um chute na trave do goleiro Fabrício, deixou ele tímido e tirou um pouco da sua característica de ir pra cima do adversário. Ainda assim, Prado participou do gol do Colorado ao iniciar a jogada que teve assistência de Bruno Henrique.