Após o empate do Inter com o Fluminense nesta quinta-feira (4), em 1 a 1, no Maracanã, o volante Rômulo afirmou que faltou eficiência no ataque para conquistar a vitória. Escalado como titular por Eduardo Coudet para o duelo no Rio de Janeiro, o jogador também elogiou o desempenho da equipe, que não vence a três rodadas no Brasileirão.