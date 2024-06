Qual o remédio para amenizar a dor das famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul? A ajuda das pessoas de bem trouxe um pouco de conforto e ajudou na primeira etapa, a do acolhimento. Mas é neste momento que não podemos medir esforços para que a vida de todos volte ao normal. O remédio é ir ao trabalho. Retomar a rotina, sem tirar o olho do centro do problema.