Nos últimos comentários tenho dito que estarei ao lado dos jogadores e do técnico neste momento de dificuldades longe de casa. E assim será até o fim de 2024. Entretanto, não vou deixar de apontar os erros que estão diante dos olhos de todos. A vitória do Grêmio diante do The Strongest é de inevitável comparação com a derrota do Inter para o Belgrano.