O Inter lutou com os alemães para ter Borré no primeiro semestre e o atacante chegou, está treinado e pronto para jogar. O clube aguarda um parecer jurídico da CBF para que o colombiano possa estrear nesta quarta-feira (13), em Brasília, diante do Nova Iguaçu. A grande pergunta que o torcedor colorado faz é: quem vai sair do time para ele entrar?