O Inter que precisou de 16 minutos para vencer o São Luiz e avançar à semifinal do Gauchão sem sustos é ainda uma versão 2023. Todos os jogadores que iniciaram a partida estavam na equipe que fechou a temporada passada. Mas, a partir desta quarta-feira (13), se confirmada as liberações de Thiago Maia, Fernando e Borré, se iniciará um outro modo de Coudet gestionar seu time. É bom o torcedor se acostumar com a ideia de que não haverá um 11 titular, mas sim vários jogadores prontos para, dependendo das circunstâncias, serem os titulares.