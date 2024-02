Não estou entre os colorados que prefeririam enfrentar o Palmeiras ou Real Madrid do que pegar o ASA de Arapiraca na estreia na Copa do Brasil. Mas estou entre aqueles que conhecem a história do Inter. Por isso, todos nós sabemos os riscos de enfrentar times de pouca ou quase nenhuma tradição no cenário nacional. Vide eliminação para o Globo em 2022. Respeitar o adversário e encarar esse jogo com seriedade não é discurso protocolar.