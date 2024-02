Sonhar com o impossível está no DNA do ASA, de Arapiraca, adversário do Inter nesta quarta (28), pela primeira rodada da Copa do Brasil. Normalmente azarão nas competições que disputa, o time do agreste alagoano é historicamente conhecido por surpreender times mais fortes, o que lhe rendeu o apelido de "Fantasma das Alagoas". A fama, inclusive, serviu de inspiração para os compositores Chico Buarque e Francis Hime na canção "E se...?", que fala sobre a conquista de objetivos improváveis.