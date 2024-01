Campeão gaúcho pelo Grêmio em 2010, o atacante Júnior Viçosa é um dos adversários que o Inter terá pela frente ao enfrentar o ASA de Arapiraca na primeira fase da Copa do Brasil. O jogador, de 34 anos, está no clube alagoano desde 2022 e aposta no apoio do torcedor para superar o clube gaúcho.