O Inter conheceu nesta terça-feira (30) o seu primeiro adversário na Copa do Brasil. O Colorado irá enfrentar na primeira fase o ASA de Arapiraca, de Alagoas, clube que já protagonizou uma zebra na competição e conta no atual elenco com Junior Viçosa, ex-jogador do Grêmio e que tem no currículo gols em Gre-Nais.