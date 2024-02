Passada a vitória de virada nos acréscimos do Gre-Nal 441, o Inter tem um novo desafio nesta noite. A partir das 20h, o Colorado encara o ASA, em Arapiraca (AL), pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto em jogo único não dá margens a erros para a equipe de Eduardo Coudet nesta arrancada no torneio.