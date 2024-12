Inter tem sete jogadores que podem encerrar a temporada contra o Botafogo

Faltando duas rodadas para o término do Brasileirão, o Inter tem uma lista de oito pendurados para a penúltima rodada da competição.

Além do técnico Roger Machado, sete jogadores podem encerrar a temporada de forma antecipada caso recebam cartão no jogo contra o Botafogo, sendo desfalques para o jogo contra o Fortaleza, domingo (8), no Castelão.