Inter projeta mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio para jogo contra o Botafogo

O Inter vai contar, mais uma vez, com um grande público no Beira-Rio. Para a partida desta quarta-feira (4), às 21h30min, contra o Botafogo, a projeção aponta para um público superior aos 40 mil torcedores.

A expectativa é de, pelo menos, 42 mil colorados presentes. A torcida do Inter esgotou os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio, mas ainda restam tickets para o espaço Coração do Gigante.