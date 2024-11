Bolero: A Melodia Eterna (Boléro, 2024) é uma das principais atrações do 15º Festival Varilux de Cinema Francês, que vai exibir em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande, até o dia 20, 19 filmes inéditos e o clássico O Sol por Testemunha (1960), em homenagem ao ator Alain Delon, morto em agosto, aos 88 anos. Trata-se de uma cinebiografia do compositor e pianista Maurice Ravel (1875-1937), com foco na sua obra mais célebre — consta que a cada 15 minutos alguém no mundo está tocando o Bolero. A diretora é Anne Fontaine, a mesma de Coco Antes de Chanel (2009).