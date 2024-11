O filme sobre o médico gaúcho que foi morto pela ditadura militar

Na semana seguinte ao lançamento nos cinemas de Ainda Estou Aqui (2024), que reconstitui um dos mais emblemáticos casos de desaparecimento durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), o de Rubens Paiva, haverá pré-estreia de outro filme sobre uma célebre vítima do regime. O documentário Doutor Araguaia: A História do Médico João Carlos Haas Sobrinho terá sessões nesta quarta-feira (13), às 19h30min, no Cinesystem de São Leopoldo, e no sábado (16), às 18h30min, na Casa Diógenes de Oliveira, em Porto Alegre (Rua Lopo Gonçalves, 495). Em ambas as ocasiões, a entrada é franca e com debate após a exibição.