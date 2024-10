Por enquanto, o filme que mais me emocionou neste ano é um documentário lançado nos cinemas nesta quinta-feira (17): Super/Man: A História de Christopher Reeve (Super/Man: The Christopher Reeve Story, 2024), dirigido pelo suíço Ian Bonhôte e pelo britânico Peter Ettedgui. É a mesma dupla por trás de McQueen (2018), sobre o designer de moda Alexander McQueen (1969-2010), e Pódio para Todos (2020), sobre atletas paraolímpicos. Agora, eles reconstituem a trajetória do ator nova-iorquino que interpretou o icônico super-herói em quatro títulos — Superman (1978), Superman II (1980), Superman III (1983) e Superman IV: Em Busca da Paz (1987) — e que morreu há 20 anos, em 10 de outubro de 2004, poucos dias após comemorar seu 52º aniversário. Os diretores contam a jornada de ascensão, tragédia e superação de modo não linear, indo e voltando no tempo, e a montagem assinada por Otto Burnham é muito eficiente ao usar cenas das aventuras do Homem de Aço para ilustrar depoimentos.