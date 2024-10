Costumo me desviar bem das bombas que despencam semanalmente nas salas de cinema e nas plataformas de streaming. Mas às vezes dou azar, ou cedo à curiosidade mórbida, ou é dever do ofício. A última a me atingir era inescapável: Maníaco do Parque: Um Serial Killer Brasileiro (2024), que estreia nesta sexta-feira (18) no Amazon Prime Video.