Lançado nesta sexta-feira (18) pelo Amazon Prime Video, o filme Maníaco do Parque: Um Serial Killer Brasileiro (2024) investe pouco em um capítulo fundamental da história do motoboy Francisco de Assis Pereira, interpretado na ficção pelo ator Silvero Pereira: a captura, no interior do Rio Grande do Sul, do homem mais procurado do Brasil em 1998.