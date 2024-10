O filme que é um fenômeno de público em Porto Alegre

Esta é para quem diz que ninguém gosta de cinema brasileiro, que filme nacional não dá bilheteria. Em 22 de agosto, estrearam em Porto Alegre sete longas-metragens, que se juntaram a outros 17 que já estavam em cartaz. Desse total de 24, apenas um continua com sessões: Motel Destino (2024), rodado no litoral do Ceará por Karim Aïnouz, estrelado por Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção e com músicas dos Aviões do Forró (Coração), de Wesley Safadão e Alanzin Coreano (Pega o Guanabara) e de João Gomes (Meu Pedaço de Pecado) na trilha sonora. Nesta quinta-feira (10), portanto, o título entra no seu 50º dia de exibição nas salas da Capital — no mínimo, completará 56 desde seu lançamento na programação da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, a CCMQ.