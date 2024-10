A Netflix divulgou na quinta-feira (17) um teaser de The Electric State, filme estrelado por Millie Bobby Brown, a Eleven da série e a protagonista das duas aventuras de Enola Holmes. Diz-se que será o mais caro longa-metragem da plataforma de streaming, ao custo de US$ 320 milhões — se confirmado o orçamento exorbitante, será também uma das 15 produções que mais consumiram dinheiro na história do cinema (o recordista é Star Wars: O Despertar da Força, com US$ 447 milhões). O elenco inclui Chris Pratt, o Peter Quill dos Guardiões da Galáxia, e a direção é assinada pelos irmãos Anthony Russo e Joe Russo, responsáveis por quatro dos melhores títulos do Universo Cinematográfico Marvel: Capitão América: O Soldado Invernal (2014), Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).