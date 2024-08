A entrevista coletiva com a diretora e o elenco do filme O Clube das Mulheres de Negócios, realizada na manhã deste domingo (11) no 52º Festival de Cinema de Gramado, teve um momento de forte comoção. A atriz Cristina Pereira, 75 anos completados na sexta-feira (9), revelou ter sido estuprada quando tinha 12, a caminho do colégio.