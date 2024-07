A série que foi gravada na periferia de Porto Alegre

Vai ao ar nesta sexta-feira (19), às 23h, o primeiro dos 10 episódios de Centro Liberdade, série que foi gravada nos bairros Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e Partenon e retrata as relações de poder na periferia de Porto Alegre. Bruno Carvalho, Cleverton Borges e Livia Ruas assinam o roteiro e a direção, com produção da Prana Filmes. A exibição será pela TV Brasil, e no Rio Grande do Sul também é possível assistir pela TVE.