"Se arrepender por tempo perdido é perder mais tempo", diz o vilão de Argylle: O Superespião (2024), que estreia nesta sexta-feira (12) na plataforma de streaming Apple TV+. Vou seguir à risca a lição: não perderei tempo me arrependendo pelas duas horas e 19 minutos perdidas com este tremendo abacaxi. Será bem curto (para os meus padrões) este texto sobre um dos favoritos ao posto de pior filme do ano.