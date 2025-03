Gilda Nomacce em "Dentes Velhos", filme de Armando Fonseca que fará sua estreia mundial no 21º Fantaspoa. 21º Fantaspoa / Divulgalção

Saiu a seleção de filmes da 21ª edição do Fantaspoa, o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. De 9 a 27 de abril, cem longas-metragens serão exibidos em cinco endereços da Capital: Cinemateca Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim, CineBancários, Sala Redenção e Instituto Ling. Além disso, parte da programação estará disponível online e gratuitamente na plataforma Darkflix. Informações sobre datas, horários e ingressos para as sessões serão divulgadas em breve.

Dirigido por João Pedro Fleck, Nicolas Tonsho e João Pedro Teixeira, o 21º Fantaspoa é uma apresentação da Fantaspoa Produções e do Instituto Ling e conta com patrocínio da Crown Embalagens e do Banrisul. Como já é tradição, o festival começará com uma sessão musicada. O filme escolhido está comemorando seu centenário: O Fantasma da Ópera (1925), de Rupert Julian, será exibido com música ao vivo, interpretada pelo violonista argentino Germán Suane. A atuação de Lon Chaney como Erik, o fantasma assassino que assombra a Ópera de Paris, é lendária.

Houve mais de 1,3 mil inscrições de filmes para esta edição. Além dos cem longas-metragens, 136 curtas integram a agenda. Muitos dos títulos passaram por festivais celebrados, como Cannes, Berlim, Toronto, Roterdã, Sitges, Fantasporto e Tallinn Black Nights. No total, 61 países estão representados.

Dentre os longas, 11 vão fazer sua primeiríssima exibição: Apanhador de Almas (Brasil), de Nelson Botter Jr e Fernando Alonso; Dentes Velhos (Brasil), de Armando Fonseca; Discórdia (Bélgica), de Matthieu Reynaert; Um Filme de Celular (EUA), de Will Sterling; Fraquezas (EUA), de Ryan Oksenberg; It Needs Eyes (EUA), de Zack Ogle e Aaron Pagniano; O Outro (EUA), de Paul Etheredge; Pirâmides (Brasil), de Alex Buck; Quarta-Feira de Cinzas (Brasil), de Fabio Brasil; Sob o Domínio (Brasil), de Julio Cesar Napoli; e Sombra de Deus (Canadá), de Michael Peterson. Haverá também 12 premières internacionais e 47 latino-americanas.

A arte do cartaz foi mais uma vez criada pela cineasta e ilustradora Elizabeth Schuch, que se inspirou nos 50 anos do icônico The Rocky Horror Picture Show (1975). O terror musical dirigido por Jim Sharman também será lembrado na temática da festa de abertura, no dia 11 de abril, no Workroom Bar.

12 dicas de filmes do 21º Fantaspoa

"Rich Flu", de Galder Gaztelu-Urrutia. 21º Fantaspoa / Divulgalção

Os curadores do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre listaram alguns filmes como destaques da programação. Um deles é Rich Flu, estrelado por Mary Elizabeth Winstead, Rafe Spall, Timothy Spall e Lorraine Bracco e idealizado pela mesma equipe do sucesso espanhol O Poço (2019), incluindo o diretor Galder Gaztelu-Urrutia. Pedro Rivero, roteirista de ambas obras, estará presente no festival para um debate sobre o filme, além de ministrar uma masterclass e participar do projeto Meu Filme Favorito, do Instituto Ling. Na trama, uma doença letal atinge as pessoas mais ricas da Terra, começando pelos bilionários, depois pelos milionários e assim por diante. Como evitar a morte?

Outro ponto alto é a première internacional de Fucktoys, escrito, dirigido e protagonizado pela estadunidense Annapurna Sriram, vencedora do Prêmio Especial do Júri no festival South By Southwest. A sinopse diz o seguinte: uma jovem mulher busca quebrar uma maldição arrecadando dinheiro para médiuns em um universo alternativo pré-milênio. De scooter, ela zanza pelo submundo decadente de Trashtown, encontrando personagens bizarros ao longo do caminho.

Também dos EUA, vêm It Feeds, horror assinado por Chad Archibald e estrelado por Ashley Greene (a Alice Cullen da saga Crepúsculo) e Shawn Ashmore (o Bobby Drake da franquia X-Men); e o documentário Eu Conheço Catherine, a Log Lady, de Richard Green, sobre a icônica personagem de Twin Peaks encarnada pela atriz Catherine Coulson (1943-2015).

"The Creeps", de Marko Mäkilaakso. 21º Fantaspoa / Divulgalção

The Creeps, do finlandês Marko Mäkilaakso, faz uma homenagem aos filmes de monstro da década de 1980 e conta com participações do ator Christopher Lambert e do cineasta Joe Dante interpretando a si mesmos.

Discórdia marca a estreia como diretor do belga Matthieu Reynaert, coautor do roteiro de Perder a Razão (2012). Diz a sinopse: um velho lenhador vive sozinho em uma floresta desesperada e amaldiçoada. Quinze anos atrás, uma tribo misteriosa matou sua esposa e sequestrou sua filha. Por muito tempo, ele viajou pelo continente para encontrá-la e resgatá-la, em vão. Agora, ela é quem o encontra.

"Apanhador de Almas", de Nelson Botter Jr e Fernando Alonso. 21º Fantaspoa / Divulgalção

Entre os filmes brasileiros, estão Apanhador de Almas, protagonizado por Klara Castanho, e Dentes Velhos, dirigido por Armando Fonseca e estrelado por Gilda Nomacce, no papel de Joana, uma cuidadora que mergulha em um mundo desconhecido ao trabalhar para uma família rica e tradicional do Rio durante a pandemia.

"O Hit do Verão", de Pablo Stoll. 21º Fantaspoa / Divulgalção

O diretor uruguaio Pablo Stoll, coautor de 25 Watts (2001) e de Whisky (2004), traz o filme de zumbi O Hit do Verão.

Três, que explora o tema do exorcismo, tem direção de Nayla Al Khaja, a primeira mulher cineasta dos Emirados Árabes Unidos.

"Três", de Nayla Al Khaja. 21º Fantaspoa / Divulgalção

Para fechar, indico dois filmes cujos títulos me deixaram bastante curioso: A Classe Operária Vai para o Inferno, uma coprodução entre Sérvia, Bulgária, Romênia, Grécia, Montenegro e Croácia dirigida por Mladen Djordjevic, e O Porco que Sobreviveu à Febre Aftosa, do sul-coreano Bum-wook Hur.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.