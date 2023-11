Está em cartaz em Porto Alegre e ganha sessão com debate nesta quarta-feira (29) Incompatível com a Vida (2013), filme vencedor do Festival É Tudo Verdade, o que o tornou elegível para o Oscar 2024 de melhor documentário (os semifinalistas serão anunciados pela Academia de Hollwyood no dia 21 de dezembro). Com roteiro e direção da paulistana Eliza Capai, o título tem exibição às 19h no CineBancários. Logo depois, Rafaela Caporal, do grupo Themis, que atua na defesa e na promoção dos direitos das mulheres, conversa com Rubia Abs da Cruz, do Fórum Aborto Legal. Antes, às 14h45min, a Sala Norberto Lubisco realiza sua última apresentação do longa-metragem.