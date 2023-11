O cinema do século 21 viu surgirem três heróis tardios dos filmes de ação. O mais emblemático é o norte-irlandês Liam Neeson, que já tinha 56 anos quando estrelou Busca Implacável (2008), dando início a uma trilogia. A mais vistosa é a sul-africana Charlize Theron, que estava na casa dos 40 quando protagonizou Mad Max: Estrada da Fúria (2015), abrindo caminho para títulos como Atômica (2017) e The Old Guard (2020). O mais surpreendente é o estadunidense Denzel Washington, protagonista de O Protetor 2 (The Equalizer 2, 2018), cartaz da Tela Quente desta segunda-feira (6), na RBS TV, a partir das 23h15min.