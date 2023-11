O livro vencedor do Prêmio Açorianos de 2015 de Literatura Infantil, A História Mais Triste do Mundo, de Mário Corso, vai virar um longa-metragem com roteiro e direção de Hique Montanari. É o mesmo realizador do premiado Yonlu (2017), baseado na história do adolescente porto-alegrense que era um multiartista (fotógrafo, desenhista e principalmente músico) e que se suicidou em 2006, com o auxílio de outras pessoas via chat virtual.