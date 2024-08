Au revoir, Paris

“Afinal, o Brasil é o país de que, se não é o do futebol?”, era uma das frases mais faladas em redes sociais após a eliminação da seleção brasileira de futebol masculina na Copa América esse ano. Acho que as Olimpíadas, iniciando logo depois, conseguiram responder bem essa pergunta. Somos o país da ginástica, do vôlei de praia, do judô, do surfe, do skate, entre tantos outros que assistimos nos últimos dias e, por incrível que pareça ainda somos o país do futebol, mas do feminino.