Voltei ao Brasil, finalmente, após ficar pouco mais de 20 dias nos Estados Unidos entre treinos e competições. E digo para vocês que é ótimo estar de volta. Primeiro que escapei da neve e do frio, segundo que no Brasil é mais fácil de manter minha rotina normal. Terceiro que já estava com saudade da nossa culinária, que, modéstia à parte, é a melhor do mundo.