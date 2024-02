Com o principal objetivo da temporada traçado, a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, Jaqueline Weber está em fase de preparação na altitude de Paipa, na Colômbia. A gaúcha chegou à cidade que fica no departamento de Boyacá e que tem 2,5 mil metros de altitude no último dia 3 de fevereiro e e lá irá permanecer até 14 de março.