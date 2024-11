Um dos mais respeitados conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Cezar Miola está sendo cogitado para um cargo de ainda maior responsabilidade, o de ministro do Tribunal de Contas da União. Discreto, Miola não está em campanha aberta, mas tem todas as credenciais para o cargo, não só por seu trabalho no TCE-RS, mas como presidente da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon), onde se notabilizou pelo trabalho em favor da educação.