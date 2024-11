Invest RS será crucial para sucesso do Plano de Desenvolvimento Econômico

É com a experiência de quem negociou a vinda para o Tecnopuc de empresas que ignoravam a existência de centros tecnológicos no sul do Brasil que o presidente da Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a Invest RS, Rafael Prikladnicki coordenará a busca por investimentos nos próximos anos. Entusiasmado com a oportunidade de ajudar a economia do Rio Grande do Sul a mudar de patamar com o Plano de Desenvolvimento Econômico, lançado na quarta-feira (30), Prikladnicki já vinha trabalhando antes mesmo de ter sido anunciado oficialmente como presidente, em sintonia total com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.