Capital humano é o maior desafio do plano de desenvolvimento econômico do governo Leite 

Os desafios previstos no Plano de Desenvolvimento Econômico detalhado nesta quarta-feira (30) pelo governo do Estado são gigantescos em todos os eixos, mas nenhum é mais complexo do que o do capital humano. É ele a base de todo o arcabouço e os formuladores tiveram a sensibilidade de entender que sem capital humano não existe inovação, exploração adequada dos recursos naturais, infraestrutura e logística, ambiente de negócios. Por mais que a inteligência artificial esteja se infiltrando em todo o processo produtivo, sempre haverá necessidade de homens e mulheres capazes de pensar e de fazer o que as máquinas não fazem.