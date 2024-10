Será conhecido nesta quarta-feira (30), nos detalhes, o Plano de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul. Por que um nome tão longo? Porque o governo decidiu fazer um plano de longo prazo e tem consciência de que essas três palavras precisam caminhar juntas por sintetizarem um projeto de Estado que deve ir além do mandato de Eduardo Leite.