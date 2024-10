Participação em evento da Brigada Militar resulta em ação contra a vereadora Comandante Nádia

A participação na inauguração do novo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), no dia 30 de setembro, resultou em um pedido de cassação do registro da candidatura à reeleição da vereadora Comandante Nádia (PL). De acordo com o artigo 77 da lei nº 12.034 de 2009, é proibido a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem a eleição. A pena para quem descumprir a medida é a cassação do registro de candidatura ou do diploma do cargo.