Reforço na segurança Notícia

Policiais militares começam a usar câmeras corporais

PMs do 9º Batalhão são os primeiros a testar os equipamentos. Cerimônia, com presença do governador Eduardo Leite, entregou os aparelhos e apresentou novo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom)

30/09/2024 - 21h32min Atualizada em 30/09/2024 - 21h42min