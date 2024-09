Preso na semana passa em Canoas, um empresário de 37 anos apontado como o maior armazenador de conteúdos de pornografia infantil do Estado foi solto na sexta-feira (27) após audiência de custódia. O homem recebeu liberdade provisória, com a condição de usar tornozeleira eletrônica e de não sair de casa entre as 21h e 6h.