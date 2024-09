Pimenta nega corte de verbas para a recuperação do Rio Grande do Sul 

Palavra do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, que até o dia 11 de setembro era responsável pela Secretaria Extraordinária de apoio à Reconstrução: não haverá corte de recursos destinados ao Rio Grande do Sul. Pimenta recebeu a garantia do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, de quem foi cobrar explicações depois da confusão criada por um problema de interpretação em relação ao anúncio de cancelamento de créditos extraordinários autorizados pelo Congresso e que não foram e não serão utilizados dentro do ano de 2024.