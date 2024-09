No auge da enchente, quando o presidente Lula garantia que não faltaria dinheiro para a recuperação do Rio Grande do Sul, os céticos alertavam que, passada a comoção, o Estado deixaria de estar nas manchetes e em pouco tempo o Brasil, tão solidário naquele momento, esqueceria da tragédia. Quase cinco meses depois, o secretário do Tesouro Nacional admite cortar recursos do Estado para garantir o fechamento das contas e acalmar o mercado.