Convidado a fazer palestra na reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, nesta quarta-feira (21), o economista Aod Cunha, ex-secretário estadual da Fazenda, preparou um trabalho de fôlego: são 58 lâminas mostrando as fortalezas e fragilidades do Rio Grande do Sul, na comparação com outros Estados.