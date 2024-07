Tenho com o Hospital Mãe de Deus uma relação muito especial. Foi lá que em março de 1991 nasceu Eduardo, meu primeiro filho. E foi lá que no final de 2022 e início de 2023 fiz o tratamento para combater um linfoma descoberto por acaso. Isso sem contar as tantas vezes que levei meus filhos na emergência da traumatologia, fiz check-ups ou recorri na hora de algum sintoma estranho, sempre atendida por profissionais atenciosos e tecnicamente preparados.